Тюлячинский суд отказал экс-главе исполкома в погашении судимости

Фото: "Реальное время"

Бывшему главе исполкома Тюлячинского района Рустяму Нуруллину не удалось досрочно избавится от судимости. Против отмены его условного срока и досрочного снятия судимости выступила прокуратура и уголовно-исполнительная инспекция УФСИН по РТ.



Как сообщают источники «Реального времени», на заседании Тюлячинского райсуда представители пенитенциарного ведомства сообщили: за время своего условного срока осужденный дважды нарушал его режим неявкой на регистрацию в УИС в установленные дни. В октябре 2019-го объяснял свое отсутствие поездкой в Елабугу без предоставления подтверждающих документов, в декабре 2021-го сообщил о командировке в Москву, представив командировочное спустя две недели после возвращения. Инспекторы дважды предупреждали Нуруллина о том, что условный срок может быть заменен реальным.

Сторона защиты на заседании суда настаивала на удовлетворении ходатайства, полагая, что цели назначенного судом наказания уже достигнуты.

Тюлячинский райсуд посчитал отмену условного срока со снятием судимости преждевременной. Это решение вынес председатель райсуда Рамиль Бикмиев, который в июле 2019-го приговорил экс-главу исполкома района к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом 100 тысяч рублей за незаконное предпринимательство и мошеннический увод у Главинвестроя РТ 6,5 млн рублей.

В первоначальном обвинении экс-чиновника было 7 эпизодов.