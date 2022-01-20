С начала 2021 года число продавцов из Татарстана на AliExpress выросло в три раза

С начала прошлого года число продавцов из Татарстана на AliExpress выросло в три раза и достигло 2,1 тыс. Об этом говорится в исследовании маркетплейса (есть в распоряжении «Реального времени»).

1,2 тыс. из них — ИП, еще 700 — юридические лица, 300 продавцов — самозанятые. За год число последних на AliExpress выросло в 10 раз. По этому показателю республика опережает многие другие. В целом на маркетплейсе число самозанятых за год увеличилось только в восемь раз.

Татарстанские предприниматели продают более 250 тыс. товаров — с начала года этот показатель вырос в 2,8 раза. Больше всего республиканских магазинов в таких товарных категориях, как «дом, сад и товары для ремонта» (28% продавцов торгуют в этой категории), товары для авто (13%), «электроника и бытовая техника» (13%), «красота и здоровье» (9%), игрушки и товары для хобби (6%), товары для спорта (4%).

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Чаще всего татарстанцы покупают на маркетплейсе телефоны и аксессуары (в топе по числу заказов — чехлы, защитные стекла, крепежи и подставки для смартфонов), украшения (больше всего заказывают серьги, ожерелья и бусы) и товары для дома и сада (в этой категории по числу заказов из Татарстана лидируют товары для шитья, организации вечеринок и товары для собак).

В декабре пресс-служба уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева сообщила, что количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в шесть раз за период с января по ноябрь 2021 года.

Татьяна Леухина