Татарстанских продавцов на маркетплейсах стало больше в 6 раз по итогам 11 месяцев 2021 года

Количество татарстанских продавцов на маркетплейсах увеличилось в шесть раз за период с января по ноябрь 2021 года. Об этом сообщается на сайте уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарида Абдулганиева.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что в России появилась группа регионов-лидеров, активно развивающих у себя онлайн-торговлю. Татарстан оказался в их числе. В ноябре 2020 года президент республики Рустам Минниханов поставил задачу массово вывести татарстанских предпринимателей на этот рынок.

По итогам 11 месяцев текущего года количество татарстанских продавцов на маркетплейсах превысило 19 тысяч, тогда как в прошлом году их было только 3 291. Это больше 6% от всех зарегистрированных в республике субъектов МСП и самозанятых, что делает Татарстан одним из лучших по показателям среди регионов России.

Основатель авторитетного агентства Data Insight Федор Вирин считает, что это связано с обучение продавцов и развитием инфраструктуры для продаж местными предприятиями.

Фото: Максим Платонов (архив)

В октябре сообщалось, что товарооборот продавцов Татарстана на основных маркетплейсах в 2021 году превысил 19 млрд рублей.

Дарья Акимова