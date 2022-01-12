Татарстанский врач рассказал, как избежать травм в зимнее время

Зимой причинами травм могут стать гололед, раннее наступление темноты, скользкая обувь, неумение правильно кататься на санках, лыжах и коньках. О том, как не травмироваться в холодное время года, рассказал врач-травматолог-ортопед Елабужской центральной больницы Иван Барсуков.

Зимой люди получают ушибы и переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, которые возникают из-за неправильного приземления. Чаще всего они ломают руки, в основном плечевой сустав, ключицу.

Наибольшую угрозу для детей представляет тюбинг-ватрушка. Кататься нужно на специально оборудованной трассе для тюбингов, склон для катания должен быть с определенным уклоном и бортами, внизу склона должно быть достаточно места для торможения. В основном дети выбирают необорудованные места, где имеются неровные поверхности, кочки, бугры.

На тюбинге ребенок налетает на кочку или бугор, тюбинг подпрыгивает, а сам малыш при этом отпускает руки. При резком сгибании позвоночника ребенок получает компрессионный перелом. Также на тюбинге часто переворачиваются и получают различные травмы.

Чтобы снизить риск падений и травм зимой необходимо соблюдать несколько правил: обувь должна не только защищать от холода, но и хорошо сцеплять подошву со скользкой поверхностью. Спускаясь по уличным лестницам, нужно ставить ступню вдоль ступенек, спускаясь боком. По возможности держаться за перила.

Дети должны кататься с горок под присмотром взрослых. Не стоит пренебрегать средствами защиты (налокотники, наколенники и т.д.), нельзя кататься рядом с проезжей частью и в местах, где есть препятствия (деревья, кустарники и технические сооружения).

Если вы или ваш ребенок упали, не нужно пытаться встать сразу после падения. Надо убедиться, что нет травм, и только потом осторожно подниматься. Если после падения беспокоит сильная боль, травмирована конечность, головокружение, тошнота необходимо срочно обратиться к врачу, передает пресс-служба Минздрава РТ.



Ранее врач травматолог-ортопед медико-санитарной части Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Руслан Масгутов объяснял, почему медики «проклинают» тюбинги.



Татьяна Леухина