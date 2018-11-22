Замминистра транспорта РФ назначен Владимир Токарев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Владимира Токарева заместителем министра транспорта РФ.
«Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации», — следует из документа на сайте правительства РФ.
Токарев с апреля по ноябрь 2013 года занимал должность заместителя министра регионального развития — руководителя Федерального агентства по строительству и ЖКХ. С декабря 2013 года по апрель 2014 года он являлся заместителем главы Минстроя РФ.
По данным ТАСС, Токарев будет курировать железнодорожную отрасль.ОбществоВласть
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