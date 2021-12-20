РБК: общий объем взяток при госзакупках в России оценили в 6,6 трлн рублей

Общий объем взяток при государственных закупках в России достигает почти 6,6 трлн рублей, размер взяток составляет около пятой части от суммы, сообщает РБК.



С коррупцией при прохождении конкурса сталкивался 71% поставщиков. 83% сообщили, что осуждают коррупцию. Вместе с тем респонденты сообщают, что вынуждены бороться за заказ неправомерными путями из-за высокой конкуренции госзаказа. 37% респондентов считают сговор главным фактором возможности его получения.

Не менее двух третей компаний предоставляли выплаты представителям заказчика, выяснили исследователи. 28% отказались предоставить ответ или затруднились с ним. Суммы выплат в этом случае варьировались от 3 до 65% стоимости госконтракта.

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В исследовании приняли участие 1,2 тысячи представителей компаний, участвующих в конкурсных процедурах, из разных регионов страны. В выборке 53% опрошенных — из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, 6% — из среднего и около 7% — из крупного. Исследователи задавали не только прямые, но и косвенные вопросы.

Маргарита Головатенко