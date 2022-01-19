Татарстан привлек 436,4 млрд рублей инвестиций по итогам девяти месяцев 2021 года

Фото: Анна Сейтумерова

Инвестиции в основной капитал в Татарстане по итогам девяти месяцев 2021 года составили 436,4 млрд рублей, что на 11,8% больше аналогичного периода 2020-го, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.



Среди регионов России Татарстан по этому показателю занял шестое место. Республика уступила Москве, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам — три региона привлекли инвестиций на 2,51 трлн рублей, 802 млрд рублей и 762 млрд рублей соответственно.

Также обогнали Татарстан Московская область (673 млрд рублей) и Санкт-Петербург (512 млрд рублей).

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня стало известно, что китайская агропромышленная торговая компания «Сычуань-Чувашия» намерена инвестировать 1 млрд юаней в строительство молокоперерабатывающего комплекса в Татарстане. Мощность комплекса составит 500 тысяч тонн молока в сутки.

Маргарита Головатенко