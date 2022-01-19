«Сычуань-Чувашия» инвестирует 1 млрд юаней в строительство молокоперерабатывающего комплекса в Татарстане

Фото: Роман Хасаев (архив)

Китайская агропромышленная торговая компания «Сычуань-Чувашия» намерена инвестировать 1 млрд юаней в строительство молокоперерабатывающего комплекса в Татарстане. Об этом сообщил «Реальному времени» начальник отдела по правовым вопросам компании Чжан Гою.



По его словам, мощность комплекса составит 500 тысяч тонн молока в сутки. Он рассчитан полностью на выпуск сухого молока, который будет экспортироваться на внешние рынки, в том числе и Китай. Начало строительства планируется в 2024 году.



Фото: Роман Хасаев (архив)

В ближайшее время начнутся поездки по выбору земельного участка.

Напомним, в начале января в Арском районе РТ дали старт строительству нового молочного комплекса. Он станет самым крупным в республике. Завершить строительство планируется в течение пяти лет.

Напомним, Татарстан признан лидером среди регионов России по численности молочных коров и по объемам суточного производства молока. Только за первое полугодие 2021-го в республике этого продукта произвели 970,1 тыс. тонн.



Луиза Игнатьева