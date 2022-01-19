В Татарстане второй день подряд выявляют 111 случаев заболевания COVID-19
В Татарстане зарегистрировано 111 заболевших COVID-19. Всего на 19 января в республике зарегистрировано 44 633 случая заражения коронавирусом.
По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 906 человек, в том числе 120 — за минувшие сутки.
Умерли от инфекции за весь период 1 535 человек, в том числе четыре человека за сутки.
Вчера в Татарстане также выявили 111 заражений коронавирусом.
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