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В Татарстане второй день подряд выявляют 111 случаев заболевания COVID-19

11:08, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане второй день подряд выявляют 111 случаев заболевания COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировано 111 заболевших COVID-19. Всего на 19 января в республике зарегистрировано 44 633 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 906 человек, в том числе 120 — за минувшие сутки.

Умерли от инфекции за весь период 1 535 человек, в том числе четыре человека за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане также выявили 111 заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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