В Татарстане второй день подряд выявляют 111 случаев заболевания COVID-19

В Татарстане зарегистрировано 111 заболевших COVID-19. Всего на 19 января в республике зарегистрировано 44 633 случая заражения коронавирусом.

По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 906 человек, в том числе 120 — за минувшие сутки.

Умерли от инфекции за весь период 1 535 человек, в том числе четыре человека за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане также выявили 111 заражений коронавирусом.

Маргарита Головатенко