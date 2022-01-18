В Татарстане в прошлом году изъяли 850 единиц огнестрельного оружия

В 2021 году в Татарстане изъяли 850 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе совещания в управлении Росгвардии в республики.

Добровольно сдали 2,3 тыс. единиц оружия. За нарушения правил хранения и сроков регистрации оружия привлекли к административной ответственности более 2 тыс. граждан и юридических лиц.

Песошин призвал обратить внимание на работу частных охранных предприятии, которые, в первую очередь, охраняют учебные заведения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы не должны допустить повторения трагических событий, которые произошли в прошлом году в гимназии № 175 города Казань. В этой работе надо тесно взаимодействовать с Министерством образования и науки РТ и руководителями образовательных учреждений, — приводит пресс-служба президента РТ его слова.

В прошлом году управление Росгвардии в Татарстане выявило 477 преступлений, пресекло более 2 700 административных правонарушений.



С лета 2022 года россиянам будет запрещено хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии. 29 июня этого года вступят в силу изменения в федеральный закон «Об оружии».



Татьяна Леухина