Россиянам с лета 2022 года будет запрещено хранить дома списанное оружие без уведомления Росгвардии

Россиянам с лета 2022 года запретят хранить у себя дома списанное оружие без ведома Росгвардии. 29 июня этого года вступят в силу изменения в федеральный закон «Об оружии».

Списанным оружием считается огнестрельное оружие, измененное так, что из него нельзя стрелять патронами. Также будет запрещено юрлицам, кроме государственных военизированных организаций, хранить оружия в помещениях без охранной сигнализации с выводом на пульт охраны организаций, имеющих право такие помещения стеречь, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что в Госдуму РФ вносят законопроект, который ужесточает государственный контроль за выдачей огнестрельного оружия.

Татьяна Леухина