В Татарстане в 2021 году росгвардейцы пресекли более 2,7 тысячи административных правонарушений

Управление Росгвардии в Татарстане в 2021 году отработало более 51 тыс. сигналов «Тревога», поступивших с охраняемых объектов. На постах и маршрутах патрулирования росгвардейцы выявили 477 преступлений, пресекли более 2 700 административных правонарушений, задержали 54 человека, находившихся в розыске.

Во взаимодействии с МВД по РТ управление изъяло 20 единиц огнестрельного оружия, более 700 боеприпасов и свыше 1 килограмма взрывчатых веществ. По подозрению в совершении преступлений задержали 242 человека и изъяли более 22,5 кг наркотических веществ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Под контролем сотрудников лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) находятся 462 частные охранные организации и свыше 44,5 тыс. граждан, на руках у которых находится около 75 тыс. единиц огнестрельного оружия. За нарушения в области оборота оружия к административной ответственности привлекли более 2 130 граждан и юридических лиц. Во время проверок частной охранной деятельности выявили около 250 нарушений, передает пресс-служба президента РТ.

В декабре ГБУ «Безопасность дорожного движения» закупило 156 персональных камер для сотрудников Росгвардии.



Татьяна Леухина