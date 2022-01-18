СМИ узнали о санкциях США против четырех «сепаратистов» на Украине

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против четырех «сепаратистов» на Украине. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на власти США.

Официально о санкциях объявят в четверг. Эти ограничительные меры должны оказать дипломатическое давление на Россию. Такое решение подчеркивает сомнения в американском правительстве относительно введения прямых санкций в отношении России, отмечает газета.

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Вчера в Белом доме прокомментировали сообщения СМИ о том, что США и Европа ищут альтернативу отключению России от SWIFT. Там заявили, что не исключают никаких вариантов действий в отношении России.

В начале января Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2022 года. Их ввели в июле 2014 года «за действия, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины».



Татьяна Леухина