В Россию прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок

В Россию прибыла новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Сегодня состоятся переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Предположительно, представители ведомств обсудят украинское урегулирование и предложения РФ по гарантиям безопасности.

Отмечается, что прибывшая в Москву Бербок также возложила цветы к могиле Неизвестного солдата.

По ее словам, история отношений между двумя странами «одновременно и боль, и задача для всех, кто формирует нашу политику сегодня, завтра и для грядущих поколений — это поручение по примирению наших стран», передает «РИА Новости».

В прошлом месяце Бербок заявила, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» продолжается, он еще не соответствует регламенту Евросоюза. Она отметила, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики.

Диана Жиленкова