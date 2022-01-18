В 2021 году Казань стала одним из лидеров по спросу на туристическую аренду квартир

Фото: Максим Платонов (архив)

По итогам 2021 года спрос на туристическую аренду квартир в Казани вырос на 75%. По популярности такого запроса столица Татарстана стала одним из лидеров наряду с Москвой и Санкт-Петербургом.

В среднем аренда квартиры для туристов в Казани обойдется в 1,5 тысячи рублей в сутки, выяснили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». В целом по России эта сумма на тысячу рублей больше.

Фото: Ринат Назметдинов

Спрос на туристическую аренду загородной недвижимости в Казани по итогам 2021 года вырос на 24%. За нее придется заплатить в среднем 6 тысяч рублей за сутки, что на тысячу дороже, чем в целом по России.

По подсчетам Комитета по развитию туризма Казани, в 2021 году Казань посетило три миллиона туристов. Многие из них останавливаются в гостиницах, хостелах и отелях. Средняя загрузка средств размещения составила 60%, при этом самый большой процент среднемесячной загрузки — от 83 до 86% — составил в летние месяцы. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина