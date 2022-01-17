Власти Казани анонсировали новый туристический маршрут

В столице Татарстана разработали специальный автобусно-пешеходный экскурсионный маршрут «Казань — город трудовой доблести». В него вошли 8 объектов.

Маршрут пролегает через Авиастроительный, Советский и Вахитовский районы. Там находятся места, связанные с победой в Великой Отечественной войне. Среди них: музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», АО «Радиоприбор» на ул.Фаткуллина, железнодорожный центральный вокзал, привокзальная площадь, Народный музей боевой и трудовой славы порохового завода по ул.25 Октября, Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова и другие.



Фото: Максим Платонов (архив)

Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова рассказала, что программа экскурсии регулярно дорабатывается, ее могут корректировать в зависимости от целевой группы. Гостям города этот маршрут туроператоры предлагают по предварительному бронированию.

В 2021 году Казань посетили 3 млн туристов. Туристический поток в городе вернулся к допандемийному уровню. Подробнее — в материале «Реального времени».



Летом прошлого года «Почта России» выпустила специальный переводной штемпель, посвященный присвоению Казани звания «Город трудовой доблести». На оттиске штемпеля изображен силуэт боевого самолета Пе-2.

Татьяна Леухина