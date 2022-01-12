Цена нефти марки Brent превысила $85 впервые с 10 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигла $85,09 на лондонской бирже ICE. Об этом пишет ТАСС.

Отметка $85,02 за баррель была достигнута к 19:54. В последний раз цена Brent превышала $85 за баррель 10 ноября 2021 года.

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В декабре цена нефти Brent опускалась до $72,89 за баррель.

В конце прошлого месяца вице-премьер Александр Новак обозначил комфортную для России цену на нефть в следующем году в пределах $65—80 за баррель.

Татьяна Леухина