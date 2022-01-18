Главное к утру: противопоказания к вакцинации от COVID-19, лучший футболист года по версии ФИФА
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 18 января:
- Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19. К временным противопоказаниям к процедуре отнесли острые инфекционные и вирусные заболевания. Также от прививки следует отказаться в случаях аллергии, гиперчувствительности к компонентам и др. Вакцинация «ЭпиВакКороной», «ЭпиВакКороной-Н» и «КовиВаком» противопоказана при злокачественных образованиях и т.д.
- В Башкирии из-за угрозы распространения коронавируса отменили все физкультурно-массовые и культурно-массовые мероприятия. Их переносят на более поздний срок и до особого указания. Кроме того, запрещается организовывать собрания трудовых коллективов и иные мероприятия с количеством работников или приглашенных свыше 30 человек.
- Хоккеисты из «Ак Барса» Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Тимур Билялов попали в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде в Пекине. Окончательный состав сборная объявит 23 января. В команде окажутся 25 хоккеистов.
- Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов не прибыл в расположение национальной команды и находится дома. Причиной стал положительный ПЦР-тест на коронавирус. Теперь Жамнов будет руководить командой по видеосвязи и принимать участие в теоретических занятиях.
- Лучшим футболистом года по версии ФИФА признан нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский. Кроме того, ФИФА и Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвали мужскую символическую сборную мира 2021 года, в состав которой вошли Джанлуиджи Доннарумма, Давид Алаба, Рубен Диаш, Леонардо Бонуччи и др.
Диана ЖиленковаОбщество Татарстан
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