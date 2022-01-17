Три хоккеиста «Ак Барса» вошли в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекине

Артем Галимов, Дмитрий Воронков и Тимур Билялов из «Ак Барса» попали в расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея.

На сбор вызвали 37 хоккеистов. 9 февраля россияне сыграют против Швейцарии.

Окончательный состав сборная объявит 23 января. В команде окажутся 25 хоккеистов.

Сегодня СМИ сообщили, что защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин не поедет в расположение сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.



Татьяна Леухина