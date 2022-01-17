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В Татарстане началась лесная перепись — видео

22:55, 17.01.2022
В Татарстане началась лесная перепись — видео
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Татарстане открылся зимний учет животных. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В этом году зимнюю перепись животных организовали по четырем новым методикам: маршрутный учет, авиаучет, шумовой прогон и учет в местах искусственных концентраций. Завершатся работы 10 марта.

Зимний учет ведут специалисты охотничьих хозяйств, егеря, специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам, общественные инспекторы и неравнодушные охотники.

10 января в Татарстане завершился сезон охоты на лося и косулю.

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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