В Казанской епархии рассказали, где в городе состоятся крещенские купания

В Казанской епархии рассказали, где в городе пройдут традиционные купания на праздник Крещение Господне. Об этом сообщается на сайте организации.

Они состоятся 19 января. В столице Татарстана купели будут организованы на реке Волге около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан около кафе «Сокол» и улицы Борисковской. Также оборудуют закрытую купель в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново.

Во всех купелях будет установлено временное уличное освещение. Подъезды к местам купания расчистят, иордани оборудуют ограждениями, деревянными настилами и еловым лапником. Также рядом с купелями установят большие палатки для переодевания и торговые точки с горячим чаем и выпечкой.

Около каждой купели будут дежурить сотрудники полиции, бригады скорой помощи и спасатели для оказания экстренной первой помощи.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Чистополе на Крещение для купания будет организована одна купель на набережной реки Камы.



Дарья Акимова