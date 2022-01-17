В Челнах организуют одно место для крещенских купаний вместо трех

В Набережных Челнах для крещенских купаний будет организовано одно место, а не три, сообщила сегодня пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Место обустроят на реке рядом с храмом Серафима Саровского в поселке ЗЯБ. 19 января в городе пройдет крестный ход с освящением воды в реке Мелекеске в проруби для окунания с 10.30 до 12.00.

В двух других местах пройдет только крестный ход и освящение воды. У Боровецкого родника пройдет крестный ход и освящение воды с 01.30 до 02.15. От храма с 02.30 организуют проезд автобусом по проспекту Чулман до остановки «Автостанция». На набережной им Ф. Табеева организуют крестный ход и там же освятят воду в роднике с 10.45 до 12.15.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казанской епархии рассказали, где в городе пройдут традиционные купания на Крещение Господне. В столице Татарстана купели будут организованы на Волге, около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан около кафе «Сокол» и улицы Борисковской. Также оборудуют закрытую купель в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» в поселке Савиново.

Маргарита Головатенко