За сутки в Татарстане выявили 113 заражений коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 113 новых случаев заражения COVID-19. Из них 5 — завозные, остальные контактные. 27 человек госпитализировано, 86 получают лечение на дому. Больше всего заражений выявлено в Казани.

За все время пандемии коронавирусом заразились 44 411 татарстанцев. В общей сложности выздоровели 37 658 жителей республики, в том числе 19 за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще четыре человека. В общей сложности коронавирус унес жизни 1 526 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова