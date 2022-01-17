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За сутки в Татарстане выявили 113 заражений коронавирусом

11:39, 17.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане выявили 113 заражений коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 113 новых случаев заражения COVID-19. Из них 5 — завозные, остальные контактные. 27 человек госпитализировано, 86 получают лечение на дому. Больше всего заражений выявлено в Казани.

За все время пандемии коронавирусом заразились 44 411 татарстанцев. В общей сложности выздоровели 37 658 жителей республики, в том числе 19 за минувшие сутки. От COVID-19 скончались еще четыре человека. В общей сложности коронавирус унес жизни 1 526 татарстанцев.

Фото: Максим Платонов

Актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире на утро 17 января читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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