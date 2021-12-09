В Татарстане «раскрыты» счета эскроу на 39 млрд рублей

Показатели рынка проектного финансирования долевого строительства, которые росли с начала 2021 года, продолжили рост и в октябре, сообщает пресс-служба отделения — Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



По состоянию на 1 ноября объем средств на счетах эскроу составил 51,3 млрд рублей, всего было открыто порядка 13,3 тыс. таких счетов. Число счетов эскроу с начала года выросло на 40,3%, а объем средств на них увеличился на 56,5%.

Всего на начало ноября перечислено или направлено на погашение кредитов застройщиков порядка 39,1 млрд рублей. Значение этого показателя увеличилось в 5,3 раза с начала года. Число «раскрытых» эскроу-счетов приблизилось к 10,7 тысячи, с начала года увеличившись в 4,5 раза.

Лимит действующих кредитных договоров составлял 123,3 млрд рублей на 1 ноября, это в два раза больше, чем на начало года.

Фото: realnoevremya.ru

Сумма сбережений татарстанцев на банковских счетах достигла 703 млрд рублей.

Маргарита Головатенко