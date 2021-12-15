Талия Минуллина впервые «торгует» упаковку проектов инвесторов в Татарстане

Чтобы Татарстан сам инициировал инвестиции и диктовал условия реализации

Как стало известно «Реальному времени», Агентство инвестиционного развития Татарстана закажет консультации по формированию публичной инициативы при реализации перспективных проектных инициатив в формате государственно-частного партнерства. За услуги готовы заплатить 17 миллионов рублей из республиканского бюджета.

Перед исполнителем ведомство ставит сразу несколько задач. Реализовывать их придется в три этапа. На них в общей сложности должно уйти не более 210 дней.



— В России сегодня есть только единичные случаи реализации права публичной инициативы в рамках 224-го федерального закона (о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ, — прим. ред.). Все эти кейсы были реализованы только при помощи аутсорсинга. Кстати, при подготовке частной инициативы все инвесторы также прибегают к аутсорсингу. Это говорит о том, что требования к подготовке документов весьма жесткие. Фактически мы впервые «торгуем» упаковку проектов, чтобы республика сама инициировала инвестиции, диктовала условия реализации проектов и условия своего участия. Пока же мы работали только по запросам инвесторов, — рассказала «Реальному времени» глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.



Результатом консультационных услуг должно стать заключение не менее пяти соглашений, включая прямые соглашения с финансирующими органами, утвержденных АИР Татарстана «перспективных проектных инициатив, обеспечивающих усиление экспортных возможностей Татарстана и/или снижение зависимости России и РТ от импорта продукции».

Результатам консультационных услуг должно стать заключение не менее пяти соглашений, утвержденных АИР Татарстана. Фото realnoevremya.ru

Документы, как следует из техзадания, должны быть подписаны в порядке, предусмотренном законодательством о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашениях.

— В техническом задании заложено обязательство подрядчика подготовить пакеты документов на не менее чем пять проектов ГЧП в различных отраслях, что в дальнейшем позволит их масштабировать. Также важным условием конкурса является привлечение частных инвесторов, которые будут принимать финансовое участие в проектах. Оплата услуг по подготовке таких документов будет осуществлена нами только по итогам реализации проектов ГЧП, — объяснила Минуллина.



Добиться снижения зависимости от импорта

На первом этапе предстоит определить приоритетные проектные инициативы на условиях ГЧП и КС. Сфокусироваться Агентство инвестиционного развития Татарстана требует на проектах с пониженной углеродной нейтральностью в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, производства новых материалов и полупроводников.

Определило ведомство и их направленность. Это, во-первых, обеспечение перспективного научно-технологического и социально-экономического развития республики. Во-вторых, усиление экспортных возможностей Татарстана и/или снижение зависимости республики и страны в целом от импорта продукции.

Обязательное требование к проектам — их новизна. Они не должны повторять уже реализованные или планируемые к воплощению в Татарстане идеи.

Сфокусироваться АИР требует на проектах в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, производства новых материалов и полупроводников. Фото: lpcma.tsu.ru

На первом этапе исполнителю предстоит изучить программные документы Татарстана, стратегические инициативы социально-экономического развития России до 2030 года и прочую доступную информацию, которая поможет в определении приоритетных сфер реализации перспективных проектов на условиях ГЧП.

Перечень перспективных отраслей для запуска проектных инициатив необходимо определить с учетом положительного опыта реализации проектов в регионах. Список должен быть в обязательном порядке согласован с Агентством инвестиционного развития РТ. Финансовая сторона вопроса обсуждается непосредственно с ведомством.

АИР, в свою очередь, обещает оказать помощь в работе, обозначив потребности реализации конкретных проектов в Татарстане. На основе этой информации и готовится перечень потенциальных проектных инициатив. Для достижения цели планируется создать рабочую группу. После согласования итогового состава перспективных проектных инициатив исполнитель должен приступить к подготовке дорожных карт основных мероприятий.



Первый этап обойдется почти в 697 тысяч рублей. На выполнение задания АИР отводит всего 30 дней с момента заключения контракта. Если у ведомства будут замечания, то исполнителю придется исправить имеющиеся недочеты в течение двух дней, а затем предоставить уже доработанную документацию.

Проработать на втором этапе необходимо и правовые моменты. Фото legemnews.ru

Юридические условия соглашений обсудят на уровне правительства Татарстана

На втором этапе исполнителю необходимо подготовить ключевые условия реализации проектных инициатив. Выполнить поставленную задачу он должен будет в течение 50 дней после завершения первого этапа.

Исполнителю предстоит подготовить верхнеуровневые финансовые модели согласованных проектных инициатив и определить приоритетные варианты финансирования в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, на него возложена обязанность по определению и согласованию подхода по распределению между участниками проектных инициатив основных финансово значимых рисков и компенсационного механизма.

Проработать на втором этапе необходимо и правовые моменты. В частности, определить ключевые юридические условия будущих соглашений, в том числе с учетом укрупненных финансовых показателей проектов.

На втором этапе рабочая группа для обсуждения будет сформирована уже на уровне правительства Татарстана. Именно она обсудит проект ключевых юридических условий соглашений в отношении каждой проектной инициативы.

На завершающей стадии второго этапа исполнителю предстоит подготовить презентационные материалы по каждой согласованной проектной инициативе. Их планируется использовать при проведении предварительных переговоров с потенциальными инвесторами.

Стоимость второго этапа оценили в 1,9 миллиона рублей.

На втором этапе рабочая группа для обсуждения будет сформирована уже на уровне правительства Татарстана. Фото: Максим Платонов

Отбор потенциальных инвесторов и заключение соглашений

Дороже всего обойдется третий, завершающий этап — на него предусмотрено выделить более 14 миллионов рублей. Одновременно с этим он и самый длительный — на работу исполнителя отводится 80 дней, на рассмотрение результатов его деятельности Агентством инвестиционного развития — 20 суток.

На третьем этапе проведут отбор потенциальных инвесторов. С ними планируется обсудить ключевые условия проектных инициатив.

Перед обсуждением исполнителю необходимо определить приоритетный список потенциальных инвесторов, а затем в порядке проведения предварительных переговоров направить им ключевые условия проектных инициатив. Их обсуждение с потенциальными инвесторами тоже входит в обязанности исполнителя.

По итогам переговоров должна быть подготовлена таблица ключевых замечаний и рекомендаций к тексту ключевых условий соглашений и финансовым параметрам проектов, чтобы в дальнейшем обсудить их с Агентством инвестиционного развития Татарстана. В случае замечаний со стороны ведомства исполнитель должен обновить редакции ключевых условий.

Затем требуется подготовить не менее пяти проектов конкурсной документации, рекомендации в отношении требований к участникам конкурса и базовые рекомендации по проведению конкурса с указанием основных рисков публичной стороны. В обязанности исполнителя входит и последующее сопровождение процедуры подачи публичной инициативы.

Финальный штрих — комплексное сопровождение исполнителем этапа заключения соглашений и подписания прямого соглашения с финансирующей организацией, иначе говоря, коммерческое и финансовое закрытие не менее пяти проектов из согласованных с Агентством инвестиционного развития Татарстана проектных инициатив.

Татьяна Демина