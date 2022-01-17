В России подтвердили 30 726 новых случаев заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 834 260 россиян.

В общей сложности выздоровел 9 878 371 житель страны, в том числе 19 756 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 670 человек. За все время пандемии от COVID-19 скончались 321 990 россиян.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Диана Жиленкова