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В России подтвердили 30 726 новых случаев заражения COVID-19

11:34, 17.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России подтвердили 30 726 новых случаев заражения COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 30 726 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 834 260 россиян.

В общей сложности выздоровел 9 878 371 житель страны, в том числе 19 756 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще 670 человек. За все время пандемии от COVID-19 скончались 321 990 россиян.

Фото: Максим Платонов (архив)

Актуальные новости о пандемии коронавируса на утро 17 января в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество

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