Главное о коронавирусе на 17 января: пик заражений «омикроном» в РФ, слежка за антипрививочниками в Британии

Фото: Максим Платонов

За неделю в общественном транспорте Казани поймали более трех тысяч человек без масок



В Татарстане зарегистрировано 113 заболевших COVID-19. Всего на 17 января в Татарстане зарегистрировано 44 411 случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава РФ, за весь период выздоровели 37 658 человек, в том числе 19 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 526 человек.

В минувшие выходные в казанском электротранспорте обнаружили 18 человек без QR-кодов. Так, 11 пассажиров пытались проехать без QR-кода в трамваях и троллейбусах, еще семь — в метро. Этим утром в электротранспорте города выявили восемь пассажиров без QR-кодов. Утренний час пик обошелся без участия полицейских.

За прошедшую неделю в общественном транспорте Казани выявили 3 178 пассажиров без масок. После замечаний все пассажиры надели средства индивидуальной защиты. Ревизоры проверили 2 029 единиц общественного транспорта. Проверка проходила на 29 контрольных точках.

Фото: Максим Платонов

Главврач частного медцентра Набережных Челнов Лариса Танова рассказала, как защититься от штамма «омикрон». Врач посоветовала проверить свою кровь на сахар, ферритин и С–реактивный белок, постараться убрать из рациона сладкое и изделия из белой муки, добавить много зелени, овощей, употреблять с пищей витамины. Полезно будет смазывать носовые ходы кремами с эфирными маслами. Также необходимо привести в порядок работу кишечника — в этом может помочь прием пробиотиков.

В Татарстане еще пять человек умерли от коронавируса. От COVID-19 скончались двое мужчин 1952 и 1960 годов рождения и три женщины 1952, 1947 и 1950 годов рождения.

Вероятность «омикрона» стать «живой вакциной»



За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса, выздоровели 19 756 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 10 834 260 человек, а выздоровевших — до 9 878 371 человека.



За последние сутки зафиксировано 670 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 321 990 человек.



В России за последние сутки проведено более 404 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 939 507 человек.

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что не только «омикрон», но и другие штаммы коронавируса могут быть «живой вакциной». Это происходит в том случае, если человек уже переболел COVID-19. По его словам, в то же время никто не может предсказать, какими именно будут последствия от такой «вакцинации». Гинцбург отметил, что нельзя сказать того же про российскую вакцину «Спутник V», безопасность которой доказана. А от «живой вакцины» осложнения могут быть разными, вплоть до летального исхода.



Ученые центра имени Н.Ф. Гамалеи могут создать поливалентную вакцину против коронавируса на основе нескольких штаммов. В настоящее время рассматривается вариант создания поливалентной вакцины «Спутник», где будут и «дельта», и «омикрон», или «ухань» и «омикрон».

Фото: Максим Платонов

Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем и руководителя центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров сообщил, что к 1 февраля число заболеваний COVID-19 в России может достигнуть 65 тысяч случаев каждый день. Группа исследователей под его руководством разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), позволяющую точнее спрогнозировать перспективы распространения COVID-19 за счет новых методов. Согласно ей, общее количество заразившихся в России превысит 11,5 млн человек, а число одновременно болеющих достигнет 1 млн.

Для большинства россиян (44%) коронавирус, а еще рост цен на товары и услуги стали поводом для экономии. Лишь каждый десятый житель страны стал позволять себе больше трат. Не изменилась финансовая стратегия у трех из десяти опрошенных. Стратегии «большие тратить» следуют чаще респонденты до 34 лет и россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей — по 12%.



В институте показателей и оценки здоровья (IHME) подсчитали, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса — «омикроном» — может произойти в России 22 января, а 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике. На пике пятой волны коронавируса статистика, основанная на выполненных тестах на коронавирус, может вырасти до показателя 85 700 в сутки.

Фото: Ринат Назметдинов

Руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич рассказал, что около 500—800 фейков, связанных с коронавирусом, выявили в январе — россиян пугают локдауном и введением QR-кодов. По его словам, отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков.

Первый случай нового штамма COVID-19 «омикрон» выявили в Челябинской области, заболела беременная женщина. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Первые четыре случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» обнаружены в Бурятии. Среди четырех трое взрослых и один подросток 15 лет. Все — жители республики. Заболевшие, по их словам, не выезжали за пределы региона. В настоящее время устанавливаются их контакты. Они были привиты и переносят заболевание в легкой форме.

Фото: Илья Репин

В государственном научном центре «Вектор» выяснили, что способность омикрон-штамма коронавируса к заражению с течением времени на различных поверхностях снижается, а быстрее всего он становится неактивен на керамике. В целом динамика снижения инфекционности «омикрона» не отличалась от других штаммов коронавируса, поэтому применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования.

В столице Бурятии Улан-Удэ крещенских купелей не будет: их отменили в связи с выявлением первых носителей штамма «омикрон» и ожидающимся ростом заболеваемости. При этом в районах крещенские купания не отменены. Купели будут организованы в местах, где вода соответствует нормативам по качеству и безопасности, а также с учетом профилактических мер.

Для прививания от коронавируса подростков в возрасте 12—17 лет Калужская область заказала 28 тысяч доз вакцины «Спутник-М» при общем количестве жителей региона, относящихся к указанной возрастной категории, в 48 тысяч человек. В местной администрации сообщили, что прививочная кампания начнется немедленно при поступлении вакцины в регион. Для сравнения: Красноярский край заказал 22 тысячи доз вакцины на 190 тысяч подростков, Костромская область — 8 тысяч на 41 тысячу. В Чувашию привезут больше 25 тысяч доз, в Ленинградскую область — ровно 25 тысяч. Во Владимирской области предпочитают сначала заручиться согласием родителей на прививку, и уже получено разрешение в отношении пяти тысяч подростков.

Фото: Официальный сайт Детской школы искусств Югорска

Югорский районный суд отстранил девятерых педагогов Детской школы искусств Югорска от работы за отказ поставить прививку от COVID-19. Это решение еще не вступило в силу, поэтому каких-либо мер в отношении педагогов не принято. Директор ДШИ сообщила, что отстраненные сотрудники школы искусств еще не определились, будут ли обжаловать решение суда.

В Тыве ввели запрет на массовые мероприятия. Он продлится по инициативе главного санитарного врача региона Людмилы Салчак до 1 апреля в связи с зафиксированными случаями инфицирования новым штаммом «омикрон» и ухудшением эпидемиологической ситуации. Под запрет попали массовое празднование Крещения и Нового года по лунному календарю, спортивные, развлекательные, религиозные и другие мероприятия. Приостановлена работа компьютерных залов, ночных клубов, детских игровых комнат. Руководство региона дало поручения развернуть дополнительные места для инфицированных COVID-19 в медучреждениях и нарастить темпы вакцинации населения.

В Австралии разрешили въезд привитым «Спутником V»



В мире коронавирусом нового типа на 10.00 (мск) заразился 328 122 701 человек, 5 539 681 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (65 699 947). На второй строчке — Индия (37 380 253), на третьей — Бразилия (23 015 128), на четвертой — Великобритания (15 316 542), на пятой — Франция (14 283 514).



Больше всего смертей зафиксировано в США (850 605). За ними следуют Бразилия (621 327), Индия (486 451), Мексика (301 410), Россия (314 838).

С февраля Австрия вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 18 лет. Прививки могут не делать беременные женщины, переболевшие в течение полугода после заболевания и те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медицинского отвода. Жителям страны начнут рассылать письма о необходимости вакцинации по месту жительства. С 15 марта полиция будет проверять наличие сертификатов о прививке или медотвода на улице. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от €600 до €3,6 тысячи.

Сотрудники Нагойского университета в Японии обнаружили возможную связь между наличием в организме кишечной бактерии рода Collinsella и низкой смертностью при заражении коронавирусом. Согласно исследованию, бактерия может преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая предотвращает сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека. Поэтому большое количество Collinsella в кишечнике должно подавлять активность инфекции.

Фото: Максим Платонов

Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд на австралийскую территорию гражданам других государств, привитым российской вакциной против коронавируса «Спутник V». Решения касается только двухкомпонентной вакцины Центра им. Гамалеи, прививка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» не дает человеку в глазах австралийских властей статус вакцинированного против COVID-19. Регулятор сообщил, что получил от правительства России дополнительную информацию об эффективности «Спутника V».

Британский терапевт Нина Аслам считает, что конъюнктивит может свидетельствовать о заражении штаммом коронавируса «омикрон». Как пояснила специалист, в глазах имеются клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус может проникать в организм. Подобные рецепторы располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки. При «омикроне», отметила Аслам, конъюнктивит может быть даже при бессимптомном течении заболевания.

Национальное собрание Франции одобрило в окончательном чтении законопроект, вводящий в стране вакцинные пропуски. В поддержку законопроекта высказались 215 депутатов, против проголосовали 58.

Фото wikipedia.org

Председатель правления второго по величине финансового холдинга Швейцарии Credit Suisse Антонио Орта-Осорио подал в отставку после внутреннего расследования, проведенного по заказу совета директоров. Он проработал в этой должности меньше года. В конце 2021 года СМИ сообщали, что Орта-Осорио дважды нарушил антикоронавирусные меры: в июле в Великобритании и в ноябре в Швейцарии. Предварительное расследование, ведущееся внутри холдинга, выявило, что в июле Орта-Осорио присутствовал на финале Уимблдона во время визита в Великобританию, тогда как правила страны требовали, чтобы он в это время находился на карантине. Он снова нарушил требования карантина в Швейцарии, после того как прилетел в страну 28 ноября. Предправления Credit Suisse должен был выдержать 10-дневный карантин, однако он покинул страну уже 1 декабря.

Британские спецслужбы установили слежку за антипрививочниками. Слежкой занимается подразделение МВД, которое борется с террористами. Это связано с тем, что власти опасаются трансформации движения антипрививочников в экстремистское. Сообщается, что наиболее радикальные противники вакцинации разрабатывают стратегии сопротивления при помощи зашифрованных сообщений в Telegram.

Ученый из Кардиффского университета доктор Майк Льюис рассказал, что исследование, проведенное в феврале 2021 года, показало, что защитные маски снижают привлекательность человека в глазах окружающих, поскольку ассоциируются с заболеваниями. Однако в ходе нового эксперимента, точная дата которого не указывается, выяснилось — люди стали выражать большую симпатию к тем, у кого закрыта нижняя половина лица. Льюис считает, что пандемия коронавируса изменила человеческую психологию восприятия и то, как люди видят друг друга в масках.

Фото: Максим Платонов

Великобритания занялась расследованием мероприятий на Даунинг-стрит, 10, в которых участвовал премьер Великобритании Борис Джонсон во время локдауна. Этой работой займется старшая госслужащая из Уайтхолл Сью Грей. Как сообщают СМИ, в углу пресс-центра на Дунинг-стрит, 10, в начале декабря 2020 года был установлен холодильник для вина. Он стал частью еженедельных «винных пятниц», как их называли чиновники — участники вечеринок. Многие из них продолжались вплоть до трех утра. Издание отмечает, что в это время в Великобритании действовали строгие коронавирусные ограничения, которые предполагали запрет на встречи двух и более людей из разных семей. Издание отмечает, что результаты расследования должны быть озвучены в конце следующей недели.

Грузовой поезд из китайского города Даньдун впервые с 2020 года пересек в понедельник по мосту пограничную реку Ялуцзян (Амноккан) и прибыл в КНДР, которая из-за угрозы заражений коронавирусом ранее прекратила наземное сообщение с соседними странами. Железнодорожное движение по этой линии со вторника будет осуществляться ежедневно. После закрытия сухопутных границ Пхеньян вел торговлю с КНР только по морю и в ограниченных размерах. На Китай приходится более 90% товарооборота КНДР. Прекращение железнодорожного сообщения поэтому наносило существенный ущерб экономике страны. Железнодорожная магистраль из города Даньдун — самая важная трасса наземной перевозки товаров между КНДР и Китаем.

Авиакомпания Turkish Airlines отменила требование об обязательном предъявлении результатов ПЦР-тестов при посадке на внутренних рейсах в Турции. Вместо этого гражданам достаточно будет показать сотрудникам аэропорта HES-код.

Фото: ru.wikipedia.org / Aldo Bidini

Власти Пекина ввели обязательное требование о сдаче двух тестов на коронавирус при въезде в город, которое будет действовать как минимум в течение двух месяцев. Первый тест необходимо сдать за 48 часов до прибытия в Пекин из других регионов Китая, второй — в течение 72 часов после въезда в город. Мера призвана «заблаговременно устранять эпидемиологические риски» и будет действовать с 22 января до конца марта.

Маргарита Головатенко