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В Татарстане определили состав оргкомитета по проведению «Недели памяти жертв Холокоста»

10:54, 17.01.2022 1
В Татарстане определили состав оргкомитета по проведению «Недели памяти жертв Холокоста»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане определили состав оргкомитета по подготовке и проведению в этом году в республике цикла мемориальных мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместителем председателя — министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в состав оргкомитета входят замминистра образования и науки Минзалия Закирова, замминистра по делам молодежи Алла Кондратьева, замминистра труда, занятости и социальной защиты Адель Мубаракшин и др.

В прошлом месяце в республике определили состав оргкомитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week — 2022.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:12
    Хорошее дело.
    Сохранение Памяти.
    В середине 20 века в "цивилизованной" Европе национал-социалисты (нацисты) уничтожили многие миллионы людей по расовому, национальному признаку.
    Хорошо бы проводить и "Неделю Памяти жертв классовых репрессий".
    В первой половине 20 века марксисты также уничтожили по "классовому признаку" многие десятки миллионов ни в чем не повинных людей - евреев, татар, русских, башкир, удмурт, марийцев, поляков, грузин и др.
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