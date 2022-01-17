В Татарстане определили состав оргкомитета по проведению «Недели памяти жертв Холокоста»
В Татарстане определили состав оргкомитета по подготовке и проведению в этом году в республике цикла мемориальных мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместителем председателя — министр культуры РТ Ирада Аюпова.
Также в состав оргкомитета входят замминистра образования и науки Минзалия Закирова, замминистра по делам молодежи Алла Кондратьева, замминистра труда, занятости и социальной защиты Адель Мубаракшин и др.
В прошлом месяце в республике определили состав оргкомитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week — 2022.
комментарии
Сохранение Памяти.
В середине 20 века в "цивилизованной" Европе национал-социалисты (нацисты) уничтожили многие миллионы людей по расовому, национальному признаку.
Хорошо бы проводить и "Неделю Памяти жертв классовых репрессий".
В первой половине 20 века марксисты также уничтожили по "классовому признаку" многие десятки миллионов ни в чем не повинных людей - евреев, татар, русских, башкир, удмурт, марийцев, поляков, грузин и др.