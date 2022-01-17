В Татарстане определили состав оргкомитета по проведению «Недели памяти жертв Холокоста»

В Татарстане определили состав оргкомитета по подготовке и проведению в этом году в республике цикла мемориальных мероприятий «Неделя памяти жертв Холокоста». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, председателем оргкомитета назначен заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, заместителем председателя — министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в состав оргкомитета входят замминистра образования и науки Минзалия Закирова, замминистра по делам молодежи Алла Кондратьева, замминистра труда, занятости и социальной защиты Адель Мубаракшин и др.

В прошлом месяце в республике определили состав оргкомитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week — 2022.

Диана Жиленкова