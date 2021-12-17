В Татарстане определили состав оргкомитета по подготовке и проведению форума Kazan Digital Week — 2022

Фото: Максим Платонов

В следующем году в столице Татарстана с 21 по 24 сентября пройдет Международный форум Kazan Digital Week — 2022. Состав оргкомитета определен в распоряжении Кабмина РТ.

Председателем оргкомитета стал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также членами оргкомитета назначены ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов, гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Казани Айдар Абдулхаков, министр культуры РТ Ирада Аюпова и др.

Согласно распоряжению, в срок до 20 декабря текущего года оргкомитету по подготовке и проведению форума необходимо разработать и утвердить положение о мероприятии. Оказывать содействие в подготовке и проведении форума предложено высшим учебным заведениям республики.

Фото: Максим Платонов

Информационное обеспечение мероприятия возложено на Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Проведение выставочной экспозиции планируется на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо».

В этом году форум Kazan Digital Week также прошел в сентябре.

Диана Жиленкова