Исследование: жители Казани в среднем откладывают на пенсию 12,6 тысячи рублей в месяц

Казань оказалась в числе городов России, где жители откладывают наибольшие средства на пенсию. Здесь, как и в Кирове, в среднем горожане откладывают 12,6 тысячи рублей в месяц.

Наиболее высокие показатели также наблюдаются в Махачкале (13,2 тысячи рублей) и Ярославле (11,8 тысячи рублей). Немного меньше откладывают на пенсию жители Москвы и Санкт-Петербурга — 11 и 11,7 тысячи рублей соответственно.

Фото: realnoevremya.ru

В среднем жители РФ откладывают на пенсию 7,4 тысячи рублей в месяц, передают «Известия» со ссылкой на результаты исследования СберНП.

На прошлой неделе стало известно, что в этом году общий объем расходов на индексацию страховой пенсии выше инфляции превысит 549 млрд рублей.

Диана Жиленкова