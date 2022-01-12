В 2022 году расходы на индексацию пенсии выше инфляции составят 549,7 млрд рублей

В 2022 году общий объем расходов на индексацию страховой пенсии выше инфляции составит 549,7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минфина России.

В ведомстве рассказали, что в бюджет Пенсионного фонда РФ на текущий год было заложено 377 млрд рублей на индексацию пенсий, которая была предусмотрена на уровне 5,9%. С учетом поручения президента России Владимира Путина чтобы проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, потребуется еще 172,7 млрд рублей. Итого общие расходы составят 549,7 млрд рублей.

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, увеличение пенсий затронет 30,8 млн жителей страны.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции, на 8,6%. По прогнозам зампреда Комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, средняя пенсия в России может вырасти на 1,4 тысячи рублей.

Дарья Акимова