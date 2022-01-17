За сутки в Казани произошло 107 ДТП

Фото: Максим Платонов

В минувшее воскресенье в столице Татарстана произошло 107 ДТП. В результате происшествий никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

За прошедшие сутки в городе задержали 19 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у восьми человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили четырех горожан.

Фото: Максим Платонов

В субботу в столице РТ произошло 206 ДТП. В шести авариях есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешехода и два столкновения. Также были задержаны водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Диана Жиленкова