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За сутки в Казани произошло 107 ДТП

08:36, 17.01.2022
За сутки в Казани произошло 107 ДТП
Фото: Максим Платонов

В минувшее воскресенье в столице Татарстана произошло 107 ДТП. В результате происшествий никто не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

За прошедшие сутки в городе задержали 19 водителей, которые находились за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у восьми человек не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отделы полиции доставили четырех горожан.

Фото: Максим Платонов

В субботу в столице РТ произошло 206 ДТП. В шести авариях есть пострадавшие. Так, случились четыре наезда на пешехода и два столкновения. Также были задержаны водители, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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