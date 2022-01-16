За субботу в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за субботу, 15 января, поступило 206 сообщений о ДТП, шесть из которых с пострадавшими (четыре наезда на пешехода и два столкновения).



В состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, у еще четырех не было прав. В отделы полиции доставили четырех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщает Госавтоинспекция города в своем telegram-канале.

Фото: Максим Платонов

За пятницу, 14 января, в столице Татарстана произошло 290 ДТП.

Маргарита Головатенко