За субботу в Казани произошло шесть ДТП с пострадавшими
В Казани за субботу, 15 января, поступило 206 сообщений о ДТП, шесть из которых с пострадавшими (четыре наезда на пешехода и два столкновения).
В состоянии алкогольного опьянения задержали 12 водителей, у еще четырех не было прав. В отделы полиции доставили четырех граждан, которых подозревают в совершении преступлений, сообщает Госавтоинспекция города в своем telegram-канале.
За пятницу, 14 января, в столице Татарстана произошло 290 ДТП.
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