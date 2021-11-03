С 14 по 18 ноября в Татарстане пройдет экодиктант
В Татарстане с 14 по 18 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Соответствующее распроряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В документе указано, что мероприятие проводится в целях повышения уровня экологической грамотности и формирования экологической культуры у татарстанцев. Также в число задач диктанта входят развитие экологического просвещения и волонтерства, пропаганда бережного отношения к окружающей среде.
Согласно документу, организация мероприятия пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в том числе появится возможность онлайн-участия. В положении отмечается, что экодиктант может сопровождаться различными курсами, уроками и мастер-классами.
Также в Татарстане проходит ежегодная Международная акция «Большой этнографический диктант — 2021». К слову, в столице республики главной площадкой мероприятия стал Дом дружбы народов.
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