С 14 по 18 ноября в Татарстане пройдет экодиктант

Фото: Максим Платонов

В Татарстане с 14 по 18 ноября пройдет Всероссийский экологический диктант. Соответствующее распроряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В документе указано, что мероприятие проводится в целях повышения уровня экологической грамотности и формирования экологической культуры у татарстанцев. Также в число задач диктанта входят развитие экологического просвещения и волонтерства, пропаганда бережного отношения к окружающей среде.

Фото: Максим Платонов

Согласно документу, организация мероприятия пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических норм, в том числе появится возможность онлайн-участия. В положении отмечается, что экодиктант может сопровождаться различными курсами, уроками и мастер-классами.

Также в Татарстане проходит ежегодная Международная акция «Большой этнографический диктант — 2021». К слову, в столице республики главной площадкой мероприятия стал Дом дружбы народов.

Диана Жиленкова