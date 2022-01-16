К 1 февраля в России число заболеваний COVID-19 может достичь 65 тысяч случаев ежедневно

К 1 февраля число заболеваний COVID-19 в России может достигнуть 65 тысяч случаев каждый день. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего кафедрой математического моделирования энергетических систем и руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Захарова.

Группа исследователей под его руководством разработала математическую модель CIR (Confirmed cases, Infected, Removed), позволяющую точнее спрогнозировать перспективы распространения COVID-19 за счет новых методов. Согласно ей, общее количество заразившихся в России превысит 11,5 млн человек, а число одновременно болеющих достигнет 1 млн.

В середине второй декады февраля число новых случаев в сутки может вырасти до 110 тысяч, активных случаев болезни до 1,8 млн. После этого заболеваемость пойдет на спад.

Фото: Ринат Назметдинов

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Дарья Акимова