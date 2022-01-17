Экономический эффект от идей молодых специалистов на КАМАЗе составит более 20 млн рублей

На КАМАЗе подсчитали экономический эффект от молодежных идей по итогам 2021 года — по предварительным оценкам, он составит более 20 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».



Всего молодежь на автопредприятии защитила 16 конструктивных проектов, а реализовала — 12. В этом году материальное поощрение специалистов вырастет до 2,4 млн рублей, то есть на 400 тысяч.

Сейчас принять участие в программе могут молодые люди до 35 лет. Размер вознаграждения команды может составить до 500 тысяч рублей. На КАМАЗе сообщили, что хотят упростить порядок регистрации молодежных проектов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей.

Маргарита Головатенко