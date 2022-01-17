Экономический эффект от идей молодых специалистов на КАМАЗе составит более 20 млн рублей
На КАМАЗе подсчитали экономический эффект от молодежных идей по итогам 2021 года — по предварительным оценкам, он составит более 20 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».
Всего молодежь на автопредприятии защитила 16 конструктивных проектов, а реализовала — 12. В этом году материальное поощрение специалистов вырастет до 2,4 млн рублей, то есть на 400 тысяч.
Сейчас принять участие в программе могут молодые люди до 35 лет. Размер вознаграждения команды может составить до 500 тысяч рублей. На КАМАЗе сообщили, что хотят упростить порядок регистрации молодежных проектов.
Ранее сообщалось, что на КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей.
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