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Промышленность

Экономический эффект от идей молодых специалистов на КАМАЗе составит более 20 млн рублей

03:34, 17.01.2022
Экономический эффект от идей молодых специалистов на КАМАЗе составит более 20 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

На КАМАЗе подсчитали экономический эффект от молодежных идей по итогам 2021 года — по предварительным оценкам, он составит более 20 млн рублей, сообщают «Вести КАМАЗа».

Всего молодежь на автопредприятии защитила 16 конструктивных проектов, а реализовала — 12. В этом году материальное поощрение специалистов вырастет до 2,4 млн рублей, то есть на 400 тысяч.

Сейчас принять участие в программе могут молодые люди до 35 лет. Размер вознаграждения команды может составить до 500 тысяч рублей. На КАМАЗе сообщили, что хотят упростить порядок регистрации молодежных проектов.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что на КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьМашиностроение Татарстан

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