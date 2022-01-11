Новости технологий

14:32 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

На КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей

13:58, 11.01.2022
На КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

«Центр обслуживания бизнеса» КАМАЗа внедряет на заводе двигателей нейросеть собственной разработки, благодаря которой работники смогут безошибочно собирать кронштейны. Впоследствии систему смогут распространить и на другие сборочные участки, сообщают «Вести КАМАЗа».

Рабочее название проекта — «Система аналитики сборки продукта», он создан на языке Python. Система обучена определять деталь по форме при получении изображения с видеокамеры и отслеживать четкость ее стыковки с составляющими кронштейна. Так, в режиме реального времени работник имеет возможность сразу исправить проблему. Первый опыт использования нейросети был удачным.

В дальнейшем разработчики планируют использовать промышленные камеры и световые индикаторы — они будут указывать на неверную стыковку деталей. Планируется реализовать круглосуточную бесперебойную работу системы.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты отмечают, что нейросеть в первую очередь будет полезна в самых сложноконтролируемых технологических процессах.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITПромышленностьМашиностроениеБизнесТранспортАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также