На КАМАЗе разработали нейросеть для контроля качества сборки двигателей

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

«Центр обслуживания бизнеса» КАМАЗа внедряет на заводе двигателей нейросеть собственной разработки, благодаря которой работники смогут безошибочно собирать кронштейны. Впоследствии систему смогут распространить и на другие сборочные участки, сообщают «Вести КАМАЗа».



Рабочее название проекта — «Система аналитики сборки продукта», он создан на языке Python. Система обучена определять деталь по форме при получении изображения с видеокамеры и отслеживать четкость ее стыковки с составляющими кронштейна. Так, в режиме реального времени работник имеет возможность сразу исправить проблему. Первый опыт использования нейросети был удачным.

В дальнейшем разработчики планируют использовать промышленные камеры и световые индикаторы — они будут указывать на неверную стыковку деталей. Планируется реализовать круглосуточную бесперебойную работу системы.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты отмечают, что нейросеть в первую очередь будет полезна в самых сложноконтролируемых технологических процессах.

Маргарита Головатенко