В Казани ночью произошел пожар, погиб мужчина

Фото: МЧС по РТ

В Кировском районе Казани на улице Дренажная, 9 ночью 16 января произошел пожар, сообщает МЧС по РТ.



Загорелись вещи и мебель в комнате на первом этаже жилого дома. Во время тушения пожара обнаружили мужчину 1979 года рождения. Его передали сотрудникам скорой помощи. Спасти его не удалось — медики констатировали смерть после реанимационных действий.

Площадь пожара составила 10 кв. м. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Фото: МЧС по РТ

В Чистополе в начале января мужчина погиб на пожаре в квартире пятиэтажки.

Маргарита Головатенко