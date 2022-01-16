Аршавин назначен заместителем гендиректора «Зенита»

Футболист, трехкратный чемпион России и обладатель Кубка УЕФА 2008 года Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора петербургского клуба «Зенит». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

До этого Аршавин занимал должность директора департамента по развитию молодежного футбола клуба с августа 2020 года. По словам Медведева, функционал на новой должности бывшего спортсмена останется примерно таким же. Аршавин будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба.

Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года. Будучи игроком, выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 и с 2012 по 2015 годы.

В конце декабря 2021 года сообщалось, что бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош».

Дарья Акимова