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Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»

16:11, 20.12.2021
Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»
Фото: rfs.ru

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. В июле этого года Российский футбольный союз расторгнул с ним контракт. Это произошло после неудачного выступления сборной на Евро-2020. 46% россиян поддержали расторжение контракта с Черчесовым. Главным тренером сборной стал Валерий Карпин.

В апреле «Ференцварош» в третий раз подряд стал чемпионом Венгрии.

Татьяна Леухина
СпортФутбол

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