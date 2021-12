Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU