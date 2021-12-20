Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского «Ференцвароша»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский клуб «Ференцварош». Об этом сообщила пресс-служба команды в соцсетях.

Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. В июле этого года Российский футбольный союз расторгнул с ним контракт. Это произошло после неудачного выступления сборной на Евро-2020. 46% россиян поддержали расторжение контракта с Черчесовым. Главным тренером сборной стал Валерий Карпин.



В апреле «Ференцварош» в третий раз подряд стал чемпионом Венгрии.

Татьяна Леухина