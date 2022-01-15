В Татарстане создадут все условия для крещенских купаний

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане создадут все необходимые условия для традиционных массовых крещенских купаний. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Соответствующее поручение дал президент Рустам Минниханов на совещании сегодня в Доме Правительства РТ. По его словам, важно будет предпринять все необходимое для организации купелей и проследить за соблюдением мер безопасности. Все места, где будут проходить крещенские купания в республике, осмотрят сотрудники МЧС. Также они вместе с полицией и медиками будут обеспечивать безопасность участников купаний.

Один из важнейших праздников для православных христиан Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции, купание в открытых водоемах проводится в течение трех дней. В этом году казанцы смогут окунуться на берегу Волги у Никольской церкви в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан около дома по улице Борисовской, 54 в поселке Борисково и около кафе «Сокол» по улице 8-я Давликеевская в поселке Мирный.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что в Магнитогорске участники крещенских купаний не смогут окунуться в прорубь без предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса.

Дарья Акимова