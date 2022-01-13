В Магнитогорске жители не смогут принять участие в крещенских купаниях без QR-кода

Фото: Олег Тихонов

Участники крещенских купаний в Магнитогорске не смогут окунуться в прорубь без предъявления QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По словам представителей мэрии, на территории одной из водно-гребных баз спортклуба города будут организованы три купели для купания. Здесь будут дежурить сотрудники скорой помощи, ГИБДД, УМВД и спасатели. Рядом специально для удобства граждан будут обустроены отапливаемые помещения для переодевания и обогрева. И в них можно будет попасть лишь при предъявлении QR-кода.

Крещение Господне отмечается в ночь на 19 января. Окунание в прорубь начинается после вечерней службы в крещенский сочельник.

Фото: Ринат Назметдинов

Накануне в Кремле не подтвердили информацию о введении QR-кодов для транспорта и общественных мест с 1 февраля.

Дарья Акимова