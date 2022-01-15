В Минздраве Татарстана сообщили о пяти новых случаях смерти от COVID-19

В Татарстане подтвердились пять смертей от коронавируса, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

За сутки от инфекции скончались четыре женщины 1955, 1941, 1954 и 1942 годов рождения а еще мужчина 1960 года рождения. Всего подтвержденных летальных случаев — 1 517.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусом. Вчера в республике зарегистрировали такое же количество заражений.

Маргарита Головатенко