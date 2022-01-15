С азнакаевского подрядчика «Газпрома» потребовали взыскать более 210 млн рублей убытков

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Арбитражный суд Татарстана 12 января было подано заявление о взыскании убытков с экс-руководителя ООО «Востокнефтеспецмонтаж» Ильшата Зарипова на сумму, превышающую 210 млн рублей.



Следующее заседание назначено на 12 мая 2022 года, сказано на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.

«Суд просит удовлетворить заявление конкурсного управляющего должника о взыскании убытков с бывшего руководителя должника <...> и взыскать <...> сумму убытков в размере 210 054 396,84 рублей», — сказано в сообщении.

Налоговая служба в октябре 2020 года предъявила к банкротящейся компании требования на сумму более 210 млн рублей — из них 45,8 млн рублей составляют пени.

Фото: realnoevremya.ru

В начале того же года арбитражный суд Татарстана признал банкротом азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж», которое раньше являлось крупным подрядчиком «Газпрома». В отношении компании было открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Руслан Щипалов.

Маргарита Головатенко