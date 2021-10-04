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УФНС по Татарстану потребовало с азнакаевского подрядчика «Газпрома» свыше 210 млн рублей

11:39, 04.10.2021
УФНС по Татарстану потребовало с азнакаевского подрядчика «Газпрома» свыше 210 млн рублей
Фото: Максим Платонов

УФНС России по Татарстану потребовало включить в реестр требований кредиторов ООО «Востокнефтеспецмонтаж» долг согласно выездной налоговой проверке.

Налоговая служба предъявила к банкротящейся компании требования на сумму более 210 млн рублей — из них 45,8 млн рублей составляют пени, говорится в сообщении на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.

Фото: Максим Платонов

В начале года арбитражный суд Татарстана признал банкротом азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж», которое раньше являлось крупным подрядчиком «Газпрома». В отношении компании было открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Руслан Щипалов.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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