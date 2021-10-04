УФНС по Татарстану потребовало с азнакаевского подрядчика «Газпрома» свыше 210 млн рублей

Фото: Максим Платонов

УФНС России по Татарстану потребовало включить в реестр требований кредиторов ООО «Востокнефтеспецмонтаж» долг согласно выездной налоговой проверке.

Налоговая служба предъявила к банкротящейся компании требования на сумму более 210 млн рублей — из них 45,8 млн рублей составляют пени, говорится в сообщении на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.



Фото: Максим Платонов

В начале года арбитражный суд Татарстана признал банкротом азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж», которое раньше являлось крупным подрядчиком «Газпрома». В отношении компании было открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Руслан Щипалов.



Алексей Нечаев