УФНС по Татарстану потребовало с азнакаевского подрядчика «Газпрома» свыше 210 млн рублей
УФНС России по Татарстану потребовало включить в реестр требований кредиторов ООО «Востокнефтеспецмонтаж» долг согласно выездной налоговой проверке.
Налоговая служба предъявила к банкротящейся компании требования на сумму более 210 млн рублей — из них 45,8 млн рублей составляют пени, говорится в сообщении на сайте Единого реестра сведений о банкротствах.
В начале года арбитражный суд Татарстана признал банкротом азнакаевское ООО «Востокнефтеспецмонтаж», которое раньше являлось крупным подрядчиком «Газпрома». В отношении компании было открыто конкурсное производство. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего должника утвержден Руслан Щипалов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым