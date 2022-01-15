Блинкен заявил о готовности США и НАТО к диалогу с Россией

США и НАТО готовы вести диалог с Россией, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Он отметил, что после Совета Россия — НАТО на этой неделе был рад поговорить с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией», приводит его слова RT.

В среду в столице Бельгии прошло заседание Совета Россия — НАТО. По его итогам стороны договорились восстановить работу своих дипмиссий в Москве и Брюсселе и подтвердили намерение продолжать диалог.

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В НАТО полагают, что могут добиться снижения рисков кризисов с Россией в будущем, но для этого нужно разрядить напряженность. Как заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Россией. Вместе с этим альянс отказался идти на компромисс по расширению на восток, как того просила российская сторона, и выразил готовность сдержать дальнейшую агрессию против Украины. Взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики НАТО готово обсудить.

Маргарита Головатенко