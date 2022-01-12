Генсек НАТО заявил о необходимости разрядить напряженность между Россией и альянсом

НАТО полагает, что может добиться снижения рисков кризисов с Россией в будущем. Для этого нужно разрядить напряженность, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



На заседании Совета Россия — НАТО (СРН) была непростая дискуссия в ключевой момент для европейской безопасности. Между сторонами по-прежнему остались серьезные разногласия, пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org

При этом Столтенберг пригрозил усилением НАТО на территории союзников на востоке, в случае если РФ «снова применит силу» в отношении Украины, передает «РИА Новости».

Генсек альянса ранее объявил, что Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе.



Татьяна Леухина