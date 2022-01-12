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Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе

16:44, 12.01.2022
Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе
Фото: commons.wikimedia.org

Россия и НАТО восстанавливают работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания совета.

По его словам, НАТО и Россия подтвердили намерение продолжать диалог. В свою очередь страны альянса заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с РФ, пишет «РИА Новости».

Глава НАТО также сообщил, что Россия призвала альянс отказаться от приема Украины, а он отказался идти на компромисс по расширению.

Еще НАТО готова обсуждать с Россией взаимное ограничение в отношении ракет и вопрос ядерной политики, заявил генсек.

Столтенберг сегодня заявил, что заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января проходит своевременно.

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