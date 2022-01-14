Голикова: наличие антител дает основание выдавать сертификат переболевшего на год

Наличие антител или положительного теста на COVID-19 дает основание выдавать сертификат переболевшего на год. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Сертификаты переболевших начнут выдавать по результатам теста на антитела с февраля 2022 года, передает ТАСС ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Анализ базы Роспотребнадзора показал, что граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу, порядка 300 тысяч человек.

О том, что неофициально переболевшие россияне смогут получить сертификаты, Голикова сообщала в декабре. Проведенное исследование показало, что почти каждый третий невакцинированный житель России, имеющий антитела к коронавирусу, планирует оформить его.



Татьяна Леухина