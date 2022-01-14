В Высокогорском районе Татарстана открылся новый детский сад

Новый детский сад «Шаян» открылся в Высокогорском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.



Детсад построен по национальному проекту «Демография» и рассчитан на 220 мест. В нем есть 12 групп, семь из которых — для детей раннего возраста, одна — логопедическая, четыре — с татарским компонентом обучения.

В здании детского сада два этажа. Его общая площадь составляет 3 525,4 кв. метров.

Напомним, в этом году по нацпроекту «Демография» планируется построить детский сад в Казани.



Дарья Акимова